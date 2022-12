Alessandra Celentano, il rapporto con Todaro dietro le quinte: "Ecco la verità"

L’insegnante di Amici Alessandra Celentano ha svelato per la prima volta la sua verità in merito al rapporto con il collega Raimondo Todaro, con cui più volte si è scontrata in diretta tv.

Alessandra Celentano: il rapporto con Todaro

Più volte Alessandra Celentano e Raimondo Todaro si sono scontrati ad Amici e in tanti hanno creduto che, tra i due, non ci fosse alcuna simpatia. L’insegnante di Amici a sorpresa ha svelato però che le cose non starebbero così e ha sottolineato che lei e Todaro abbiano un ottimo rapporto al di fuoi dello studio tv. “Abbiamo pareri completamente diversi, discutiamo e ci arrabbiamo parecchio, ma al di fuori del lavoro abbiamo un ottimo rapporto.

Scindiamo le cose completamente”, ha ammesso Alessandra Celentano. Anche Raimondo Todaro in passato ha espresso la sua stima verso la famosa collega, nonostante ad Amici i due se ne siano dette di tutti i colori.

La famiglia

Alessandra Celentano ha confessato a Verissimo alcuni retroscena sui suoi rapporti familiari, dalla nostalgia per i genitori che non ci sono più al legame con sua cugina Rosita Celentano. “Siamo una famiglia molto unita e con Rosita in particolar modo vado molto d’accordo.

Ci sentiamo sempre ci raccontiamo tutto siamo molto più che amiche, sorelle, cugine, condividiamo davvero tutto”, ha affermato. Quando alla mancanza dei suoi genitori ha detto: “Sono sempre con me, li saluto la sera ed è un dolore così forte che non si può metabolizzare”.