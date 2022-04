Amici Serale, discussione accesa tra Todaro e Celentano: “Dici solo cavolate”

Ancora scontri tra Raimondo Todaro e Alessandra Celentano. Il coach di danza rivolgendosi all'avversaria non le ha mandate a dire: "Dici cavolate".

Tra Raimondo Todaro e Alessandra Celentano è nuovamente scontro. Il coach di danza ha avuto a che ridire con l’insegnante avversaria dopo che quest’ultima aveva criticato il fisico di Nunzio. “Potrò avere un mio gusto su un fisico maschile?”, ha chiesto la Celentano che ha difeso il suo punto di vista.

Amici serale, tra Todaro e Celentano è di nuovo scontro

Tutto è successo quando il ballerino Nunzio è stato schierato nella sfida contro Michele. Todaro che ha sempre dimostrato di essere particolarmente orgolioso dell’allievo ha detto di lui: “Credo che Nunzio sia un talento vero, non mollo. Per questo lo schiero contro Michele. L’esibizione mette in forza la sua fisicità”. Ha poi aggiunto: “La maestra, tra tutte le cavolate che dice, ha detto che Nunzio è brutto fisicamente”.

Alessandra Celentano: “Cavolate lo dici a tua sorella”

La replica di Alessandra Celentano è stata immediata: “Cavolate lo dici a tua sorella”. Comparando le performance dei due allievi ha spiegato con tono deciso: “Con Nunzio c’è sempre una bella messa in scena, penso chissà se un giorno lo vedremo da solo. Quando balla Michele c’è Michele”. Todaro non ci sta e ha infine risposto: “Ma ha 19 anni, non puoi dire ad un ragazzo di 19 anni che è brutto, sembra che non ci possa fare niente, invece la bellezza è bella nella diversità, non esistono fisici belli”.