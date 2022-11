Alessandra Pierelli oggi: "Tornare in tv non è facile, ho fatto molti provini"

Sono lontani i tempi in cui Alessandra Pierelli partecipava a Uomini e Donne come corteggiatrice di Costantino Vitagliano.

Oggi è una donna sposata ed è madre di due figli. Eppure, le piacerebbe molto tornare a lavorare in tv.

Alessandra Pierelli oggi: cosa fa l’ex corteggiatrice?

Intervistata dal settimanale Mio, Alessandra Pierelli ha confessato che le piacerebbe tornare a lavorare in televisione. Dal 2004, anno in cui scendeva a Uomini e Donne per corteggiare Costantino Vitagliano, sono trascorsi tanti anni e la sua vita è cambiata del tutto. Nel 2011 ha sposato Fabrizio Baldassari e ha avuto due figli, Daniel e Liam.

Le parole di Alessandra Pierelli

Alessandra ha ammesso che le piacerebbe diventare valletta del Festival di Sanremo. Ha dichiarato:

“Amadeus non mi sceglierà mai purtroppo. In Italia è molto difficile rimettersi in gioco dopo tanti anni. Ho fatto molti provini ma non è semplice. Quando sono nati i bambini ho smesso un po’ con tutto. Non mi sono assolutamente pentita, perché sono riuscita a godermi tutti gli attimi della crescita dei miei figli. Ora che sono grandi, se capitasse qualche opportunità, magari a teatro, la valuterei con piacere”.

Alessandra Pierelli: lo shock del successo

In attesa di scoprire se il suo appello verrà accolto, qualche tempo fa Alessandra ha raccontato come ha gestito il successo dopo Uomini e Donne.

