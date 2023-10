Dopo le accuse di Sophie Codegoni, il manager e il padre di Alessandro Basciano hanno rotto il silenzio sulla rottura. I due fanno intendere che la colpa sia anche dell’ex tronista di Uomini e Donne.

La storia d’amore tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano è finita. Stando a quanto sostiene l’ex tronista di Uomini e Donne, la relazione è arrivata al capolinea perché ha scoperto cose “gravi” sul padre di sua figlia Celine, nata soltanto qualche mese fa. Alessandro e suo padre, però, non sono della stessa opinione.

Beppe Basciano, padre di Alessandro, ha commentato la rottura tra il pargolo e Sophie con un post affidato a Twitter. L’uomo, pur senza entrare nei dettagli, ha così espresso la sua posizione:

Ha poi affidato a Instagram il suo pensiero lo stesso Alessandro, il quale si è espresso in questo modo:

Avrei preferito evitare di rendere pubblico un momento così delicato, specie nell’interesse di nostra figlia. Tuttavia, mi trovo costretto a dare riscontro alle pressioni ricevute anche per non far passare un messaggio sbagliato. Io e Sophie stavamo già vivendo un momento di crisi (tanti cambiamenti), questo, mio malgrado, ci ha allontanati. Per chi pensa il contrario, sottolineo che non ho mai tradito Sophie. La rottura è dovuta a una moltitudine di fattori, non di certo al tradimento. Vi prego di rispettare il momento e soprattutto nostra figlia. Ringrazio chi mi è vicino in questa situazione.