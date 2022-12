Alessandro Basciano in ospedale: cos'è successo

Alessandro Basciano, futuro marito e padre della prima figlia di Sophie Codegoni, si è mostrato via social da un letto d’ospedale.

Alessandro Basciano, che nei giorni scorsi ha annunciato di aspettare una figlia da Sophie Codegoni, nelle scorse ore si è mostrato da un letto d’ospedale e nelle sue stories ha scritto solo: “E’ andata”. Nel suo messaggio Basciano ha anche taggato un medico che, secondo indiscrezioni, sarebbe un chirurgo plastico. Al momento non è però dato sapere a che tipo d’intervento sia stato sottoposto l’ex volto del GF Vip e né lui né Sophie Codegoni hanno rotto il silenzio in merito alla questione.

In tanti tra i fan dei social sono curiosi di saperne di più sulle condizioni di salute di Alessandro Basciano e sperano che lui o la fidanzata forniscano al più presto delucidazioni sulle sue condizioni di salute. Al momento non sembra esserci motivo per preoccuparsi.

La figlia in arrivo

Alessandro Basciano è già padre di un bambino nato da una sua precedente relazione ma presto lui e Sophie Codegoni avranno insieme una bambina. Il nome della piccola in arrivo dovrebbe essere Celine e a rivelarlo ai fan è stato un inconsapevole Alfonso Signorini, che ha commesso una terribile gaffe annunciandolo in diretta dopo aver pensato che i due lo avessero svelato nel corso della loro ultima intervista a Verissimo.

I fan sui social sono curiosi di saperne di più in merito alla vicenda ma sembra che, al momento, non resta che attendere.