Verissimo, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano rivelano il sesso del loro primo figlio

L’amatissima coppia formata da Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, nata tra le mura della casa del Grande Fratello Vip, è in dolce attesa.

Nella puntata di sabato 3 dicembre 2022 di Verissimo, i due hanno rivelato qual è il sesso del futuro nascituro.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono stati ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo, nella puntata di sabato 3 dicembre 2022, tra lacrime e commozione, la coppia ha scoperto insieme alla padrona di casa, qual è il sesso del loro primo figlio.

Dopo aver aperto una scatola, i “Basciagoni” hanno scoperto insieme a Silvia Toffanin, che presto saranno genitori di una femmina.

La Codegoni e Basciano si sono commossi parecchio dopo il gender reveal, in particolare ecco cosa ha dichiarato l’influencer:

Anche Alessandro Basciano si è mostrato visibilmente commosso e non ha nascosto la gioia di diventare padre per la seconda volta, a tal proposito ecco cos’ha raccontato nel corso dell’intervista rilasciata a Verissimo:

“All’inizio non ci credevo perché tempo prima lei mi aveva fatto uno scherzo, dicendo fosse incinta invece non era vero. Quindi questa volta ci ho messo un po’ a realizzare”.

Sophie Codegoni è al quarto mese di gravidanza, in occasione dell’intervista rilasciata a Verissimo, l’influencer ha rivelato un dettaglio inedito sulla sua gravidanza:

“Durante una visita, per via di problemi ormonali, mi dissero: tu farai tanta fatica per rimanere incinta. Probabilmente ci metterai anni, se ce la farai”.