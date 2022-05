Alessandro Basciano operato: il fidanzato di Sophie Codegoni rompe il silenzio sulle sue condizioni di salute.

Assente dai social da qualche giorno, Alessandro Basciano è stato operato a causa di una problematica alle ghiandole. Il fidanzato di Sophie Codegoni si è mostrato dal letto di ospedale e ha tranquillizzato i fan sulle sue condizioni di salute.

Alessandro Basciano operato

Alessandro Basciano ha tenuto i suoi tantissimi fan con il fiato sospeso. Il ragazzo, di punto in bianco, è sparito dai social e in massa si sono chiesti il motivo. A rivelare le prime notizie sul suo conto è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano, che ha parlato di un ricovero in ospedale dovuto ad un intervento alle ghiandole. A distanza di qualche ora dall’annuncio della Terribile, è intervenuto Basciano, che ha tranquillizzato i suoi seguaci.

Le prime parole di Basciano

Alessandro si è mostrato ai seguaci dal letto d’ospedale, sfoderando il suo sorriso migliore. L’intervento alle ghiandole è andato bene e, per sua stessa ammissione, è stato svolto dall’équipe medica per cui lavora Maria Toma, ex dama del trono Over di Uomini e Donne. Basciano non ha fornito molti dettagli in merito all’operazione, ma anche dalle parole della fidanzata Sophie Codegoni si coglie che è andato tutto per il meglio.

Sophie Codegoni sempre al suo fianco

Anche Sophie ha condiviso un’immagine del suo fidanzato in ospedale e ha tranquillizzato i fan sulle sue condizioni di salute. Alessandro ha subito un’anestesia, motivo per cui ha bisogno di recuperare le forze. Nonostante tutto, sta bene e, a detta della Codegoni, è bello anche appena sveglio dopo l’operazione.