Festival di Venezia, Basciano chiede a Sophie Codegoni di sposarlo (ma con uno scivolone)

Magie sul red carpet di Venezia. Alessandro Basciano ha fatto la proposta di matrimonio a Sophie Codegoni.

Per mesi hanno vissuto sotto lo stesso tetto ed è stato proprio durante l’esperienza del Grande Fratello VIP che Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si sono innamorati. Ora per i due è arrivato il momento di convolare a giuste nozze.

Alessandro ha fatto la proposta alla sua “Sophie”, sul red carpet di Venezia.

Un momento dolcissimo che è stato catturato dai moltissimi fan della coppia (ma non solo), ed è diventato virale nel giro di poco tempo.

solamente LUI poteva fare una cosa del genere 🥰 adesso lo possiamo dire L’ANELLO C’È 🔥#basciagonixvenezia79 #basciagoni pic.twitter.com/LW7uVrokUK — Zaira Formica (@ZairaFormica) September 7, 2022

Festival di Venezia, Basciano chiede a Sophie Codegoni di sposarlo

Ad ogni modo si tratta di una proposta che non è arrivata in modo inaspettato, seppure il red carpet si sia tinto anche solo per poco di magia. Fin dal termine dell’esperienza all’interno della casa, i due non avevano nascosto il loro desiderio di vivere insieme. Adesso la loro relazione farà il passo successivo.

“Lo scivolone” della coppia

Se è vero che la proposta di matrimonio fatta da Alessandro Basciano su uno dei red carpet più famosi del mondo appare in sé davvero dolcissima e romantica, è altrettanto vero che gli addetti ai lavori hanno mostrato di non aver apprezzato troppo questo gesto.

Il motivo è presto detto. Stando a quanto riporta Gossipetv, al Lido è stato presentato il film The Son. La pellicola che ha visto partecipare anche Hugh Jackman, narra della depressione di un clinica di un giovane, un dettaglio che stona dunque con il momento e che ha anche attirato le critiche di jack king, noto giornalista di GQ uk.