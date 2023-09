In occasione della prima puntata di Stasera c’è Cattelan, Alessandro Cattelan ha commentato la buca clamorosa che gli ha rifilato Belen Rodriguez. Il conduttore ha lanciato diverse frecciatine alla showgirl argentina.

Tra gli ospiti della prima puntata di Stasera c’è Cattelan doveva esserci anche Belen Rodriguez. La showgirl argentina, però, ha dato buca all’ultimo minuto e il conduttore Alessandro Cattelan non ha potuto fare a meno di aprire la diretta con un commento in merito al dietro front di Belenita. Ha esordito:

“Stasera avremo Annalisa, Tedua e poi ovviamente sarà qui con noi Belen! No, non c’è è andata via. In realtà nemmeno è venuta. Adesso vi svelo cosa è successo davvero”.

La verità di Alessandro Cattelan sulla buca di Belen

Alessandro ha proseguito raccontando la sua verità:

“Abbiamo invitato Belen, lei ha accettato, bello, ero felice. Ci siamo sentiti al telefono e lei mi ha detto ‘Ale non vedo l’ora di venire così faremo tante cose divertenti’. Tutto bene. Poi a un certo punto anticipano la puntata di Belve in cui ci sono ospiti due dei suoi ex fidanzati, Corona e Stefano De Martino. Mi sono detto ‘perfetto, dal punto di vista televisivo è perfetto’. Però lì ci dicono che Belen non verrà perché non sta molto bene. E io c’ho creduto, cioè, ci credo tutt’ora. Anzi le auguro di rimettersi. Pare non stai bene, non riusciva a venire questa sera. Ieri però ha pubblicato questa storia su Instagram. Eccola con un bicchiere, credo sia all’Asl, mi sembra l’Asl questa. Con la crisi dei medici ognuno si fa curare dove riesce. Se era un problema che si risolveva con l’alcol poteva venire qui. Quelle che si vedono saranno le mani del dottore”.

Le mani a cui fa riferimento Cattelan dovrebbero essere quelle del nuovo fidanzato di Belen, Elio, con cui sta trascorrendo alcuni giorni all’estero.

Alessandro Cattelan: le frecciatine a Belen

Alessandro Cattelan ha concluso: