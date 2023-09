Sembra che la conduttrice veneta abbia in serbo per i telespettatori una sorpresa importante riguardante la showgirl argentina

Belen Rodriguez sbarca a Domenica In? Sembrerebbe proprio di sì, perlomeno stando agli ultimi gossip apparsi sul sito Davide Maggio.

Colpaccio di Mara Venier? Si vocifera che Belen possa sbarcare a Domenica In

Sembra che, stando a Davide Maggio, Mara Venier sia riuscita a portarsi a casa la partecipazione della showgirl argentina al suo show della domenica. Con che ruolo, con quale cadenza, almeno per il momento non è dato sapere. Non si sa dunque se quella di Belen sarà solo una presenza fugace negli studi Rai o se invece sarà molto più prolungata. Magari, chi lo sa, Belen potrebbe diventare ospite fissa della trasmissione?

Quel che è certo è che se la notizia venisse confermata Belen potrebbbe finalmente tirare un bel sospiro di sollievo dal punto di vista lavorativo, visto e considerato che a partire da questa stagione televisiva la modella si è ritrovata senza programmi da condurre su Mediaset per volere dell’AD Pier Silvio Berlusconi.

Belen parlerà della fine della relazione con Stefano De Martino?

Se Belen Rodriguez dovesse effettivamente partecipare a Domenica In (sia come ospite fissa, sia come ospite “mordi e fuggi”), chissà, potrebbe a questo punto finalmente avere l’occasione di raccontare tutta la sua personale verità sul crac sentimentale con Stefano De Martino. Al momento, infatti, la soubrette argentina non ha ancora detto nulla via social sulla fine della sua precedente relazione, limitandosi a condividere alcuni scatti in dolce compagnia della sua nuova fiamma, Elio Lorenzoni.