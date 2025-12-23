“Lo ricordiamo così”. Alessandro Sdoia morto sull’A1: corteo di 70 trattori crea un albero di Natale

A Pontecorvo, 70 trattori hanno acceso motori e fanali per formare un albero di Natale in memoria del professor Alessandro Sdoia, morto in un tragico incidente sull’autostrada A1.

L’ultimo saluto ad Alessandro Sdoia

Domani, mercoledì 24 dicembre, alla vigilia di Natale, Pontecorvo si fermerà per dare l’ultimo saluto a Sdoia nella chiesa della Santissima Annunziata alle ore 10:30.

L’evento sarà accompagnato da un lutto cittadino limitato all’orario del funerale, con la partecipazione del sindaco Anselmo Rotondo e del consigliere delegato all’Agricoltura, Gaetano Spiridigliozzi.

Il docente, noto per la sua passione per la musica, l’insegnamento e l’impegno sindacale, era molto stimato nel Basso Lazio. L’incidente, avvenuto poco dopo le 8:30 del 19 dicembre, ha coinvolto il mezzo su cui viaggiava e per il quale il conducente del tir, un ventunenne della provincia di Como, è ora indagato per omicidio stradale.

Ieri sera, lunedì 22 dicembre, Piazza Papa Giovanni Paolo a Pontecorvo (Frosinone) si è trasformata in uno spettacolo suggestivo: settanta trattori si sono disposti a formare un “albero di Natale” acceso dai loro motori e fanali. Questa singolare iniziativa è stata ideata dall’imprenditore agricolo Tommaso Del Signore e realizzata dal comitato direttivo dell’Associazione Fiera Agricola del Basso Lazio, con l’obiettivo di unire la tradizione agricola locale al ricordo del professor Alessandro Sdoia.

Il docente di musica, e rappresentante sindacale della Flc Cgil, è stato omaggiato dai clacson dei mezzi, che hanno risuonato come un unico saluto verso il cielo.

Per guardare l’evento cliccare su ‘Video su Facebook’.