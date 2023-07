Alessia Cammarota, parto lampo: "Per fortuna c'era mio marito"

A pochi giorni dalla nascita del suo terzo figlio, Mattia, Alessia Cammarota ha svelato per la prima volta alcuni retroscena sul suo parto, che sarebbe stato veloce ed inaspettato.

Alessia Cammarota: il terzo parto

Dopo il dolore vissuto a causa di un aborto, Alessia Cammarota ha realizzato il sogno di avere un terzo bambino e attraverso i social lei stessa ha raccontato alcuni dettagli e retroscena relativi al parto. La moglie di Aldo Palmieri ha svelato che il suo parto sarebbe stato veloce ed inaspettato e che, fortunatamente, sarebbe stato con lei suo marito.

“Mi state chiedendo del parto, eviterò i dettagli perché quelli non servono a nessuno. Non è una passeggiata di salute, lo sappiamo. Però, più o meno è andata così. Ho ringraziato che fosse lunedì perché c’era Aldo con me, perché, lo sapete, Aldo la sera lavora e io rimango a casa con i bambini, quindi non sarebbe stato il massimo”, ha confessato. Alessia ha svelato di aver iniziato ad avere le contrazioni mentre si trovava in casa. “Ho iniziato ad avere delle contrazioni abbastanza lontane l’una dall’altra, quindi non dico nulla: ceniamo, io rimetto a posto casa, faccio le ultime lavatrici… tutto tranquillo”. Su consiglio di suo marito si sarebbe quindi recata in ospedale dove, in poco tempo, è nato il suo terzo bebè. “Ecco che in 10 minuti sento “clap”, si erano rotte le acque. Mi sistemo, firmo le ultime carte. Poi siamo passati al travaglio, essendo il terzo è stato tutto più veloce. E niente, alle 3.20 è nato Mattia“, ha ammesso. Oggi lei e Aldo Palmieri sembrano essere più felici che mai e in tanti, sui social, hanno fatto loro le congratulazioni per l’arrivo del loro terzo figlio.