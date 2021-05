Alessia Marcuzzi esce di casa in accappatoio e svela di essere diventata nonna

Alessia Marcuzzi ha stupito tutti i suoi fan con l'uscita di casa in accappatoio e la rivelazione di essere diventata nonna

Alessia Marcuzzi ha di recente stupito parecchio i sui numerosi fan con alcune immagini postate sul suo profilo Instagram. Negli scatti in questione la si vede mentre porta a spasso il suo amatissimo cagnolino, mentre la didascalia recita: “Nell’ultima foto anche Brownie rimane perplesso…

e non e’ l’unico!”

Le foto davvero particolari la vedono nello specifico in accappatoio e con una fascia di spugna in testa, accompagnati da delle décolleté gialle e una maschera di bellezza per il viso.

In questo modo la popolare conduttrice romana ha voluto festeggiare il suo primo anno di attività come imprenditrice, reclamizzando i prodotti per la cura quotidiana di viso e corpo.

Alessia Marcuzzi diventa “nonna”

Alessia Marcuzzi ha tuttavia sorpreso enormemente i suoi follower anche per un altro motivo. Dopo la condivisone del video in accappatoio ha infatti annunciato di essere diventata nonna! A quanto pare, infatti, il piccolo Brownie è diventata papà della pelosissima Kate, che nelle stesse IG Stories di Alessia si vede passeggiare per casa.