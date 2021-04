Alessia Marcuzzi festeggia il compleanno del marito: “Un milione di baci amore mio”

Alessia Marcuzzi festeggia il compleanno di suo marito, Paolo Calabresi Marconi, con un album dei loro momenti più belli.

Alessia Marcuzzi ha deciso di celebrare il 50esimo compleanno di suo marito, Paolo Calabresi Marconi, postando un tenero album di foto dei loro momenti trascorsi insieme.

Alessia Marcuzzi: il compleanno del marito

Dalle foto del matrimonio a quelle delle vacanze passando per i loro romantici baci al tramonto: Alessia Marcuzzi ha deciso di festeggiare suo marito Paolo Calabresi Marconi con un album fotografico dei loro momento più belli.

Sui social la conduttrice ha poi scritto una dedica ironica per il marito, con cui è convolata a nozze nel 2014: “So Paolo, So figo

So 50 special, So pochi dai… Un milione di baci amore. Auguri”, ha scritto.

Da tempo circolano voci riguardanti una presunta crisi tra i due, sempre prontamente smentite dalla conduttrice. Un anno fa si era vociferato anche che lei e Paolo Calabresi Marconi si fossero detti addio a seguito del presunto triangolo tra Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino (all’epoca tornato insieme alla showgirl Belen Rodriguez).

A quanto pare Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi sono più felici che mai, e la conduttrice non ha nascosto che avrebbe voluto avere insieme a lui un altro bambino. Lei è già mamma di due figli: Tommaso (nato dalla sua precedente unione con Filippo Inzanghi) e Mia (nata dalla sua precedente relazione con Francesco Facchinetti).