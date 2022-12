Alessia Marcuzzi in calze e tacchi a spillo: il look conquista i fan

Alessia Marcuzzi in calze e tacchi a spillo: il look conquista i fan

Alessia Marcuzzi è tornata a conquistare i fan dei social con un look provocante e i tacchi a spillo.

Alessia Marcuzzi: il look bollente

Alessia Marcuzzi è riuscita a conquistare il pubblico social grazie ai suoi video ionici e alla sua stroardinaria bellezza. Nelle ultime ore la conduttrice ha fatto il pieno di like tra i fan postando un breve filmato dove la si vede sfoggiare calze ricamate e tacchi a spillo. In tanti le hanno fatto i complimenti per la sua bellezza e per la sua perfetta forma fisica, e sono impazienti di saperne di più sul suo conto.

La vita privata

Da alcuni mesi la conduttrice ha annunciato la fine della sua lunga e importante storia con il marito Paolo Calabresi Marconi. Oggi Alessia Marcuzzi sarebbe dunque single, ma lei stessa ha assicurato che lei e l’ex marito (che non hanno avuto figli) avrebbero mantenuto buoni rapporti.

Non è dato sapere perché i due abbiano deciso di lasciarsi e da tempo circolavano rumor – mai confermati – in merito a una loro presunta crisi. Oggi Alessia Marcuzzi vive con sua figlia Mia e con il figlio Tommaso. La conduttrice ha un ottimo rapporto anche con i suoi due ex, padre dei suoi due figli (Francesco Facchinetti e Simone Inzaghi).

“Sono convinta che quando si hanno figli ci si debba spogliare dei propri egoismi, non è giusto che paghino le conseguenze di una separazione decisa dagli adulti.

E poi trovare un’armonia è anche questione di rispetto, verso noi stessi, verso chi abbiamo amato e i sentimenti che abbiamo provato”, ha confessato.