Alessia Marcuzzi in stile "bad befana": il video scatena commenti ironici

Alessia Marcuzzi sta per debuttare in Rai con il nuovo programma intitolato Boomerissima.

In attesa del ritorno in tv, la conduttrice ha scherzato con i fan mostrandosi in versione “bad befana“. Il video, neanche a dirlo, scatena commenti ironici.

Alessia Marcuzzi in stile “bad befana”

In occasione della festa dell’Epifania, Alessia Marcuzzi si è mostrata ai fan in versione befana. Dimenticate le vecchiette con il naso adunco, il vestito stracciato, il fazzoletto in testa e la scopa in mano. La conduttrice ha sfoggiato uno stile completamente diverso, che lei stessa definisce “bad befana“.

Alessia Marcuzzi è una befana moderna e “cattiva”

Alessia appare in video con un vestitino mini color rosa pallido, con scarpe dal tacco vertiginoso abbinate. La Marcuzzi sfila su una passerella verde, con uno sfondo della medesima tonalità. A didascalia, scrive: “Bad befana to the right“. Insomma, una “cattiva” befana pronta al debutto di Boomerissima. Non a caso, inserisce proprio l’hashtag del suo nuovo programma, in partenza su Rai2 martedì 10 gennaio 2023.

Alessia in versione befana scatena l’ironia dei fan

Il video della Marcuzzi in versione “bad befana” ha scatenato l’ironia dei fan. Tra i commenti si legge: “Sono stato molto cattivo, aspetto che mi porti il carbone” oppure “Dove devo firmare per una befana così?” o ancora “Magari tutte le befane cosi“. Ovviamente, ci sono anche alcuni pensieri estremamente volgari, che meriterrebbero la censura.