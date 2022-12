Alessia Marcuzzi con le gambe piene di lividi: svelato il mistero

Pronta per tornare in tv con il nuovo programma Boomerissima, Alessia Marcuzzi ha mostrato ai fan le sue gambe coperte di lividi.

La conduttrice, dopo un po’ di mistero, ha spiegato cosa le è successo.

Alessia Marcuzzi con le gambe piene di lividi

Alessia Marcuzzi si sta preparando al suo ritorno in tv. Dopo tanti anni a Mediaset, il prossimo 10 gennaio debutterà in Rai con il programma Boomerissima. Il format, incentrato sul confronto tra generazioni ed epoche differenti, andrà in onda sul secondo canale della televisione di Stato con lo scopo di far divertire quanti sono in studio e i telespettatori che guardano da casa.

Nelle ultime ore, però, i fan si sono preoccupati nel vedere Alessia con le gambe piene di lividi. Cosa le è successo?

Il mistero sui lividi è risolto

Con una serie di Instagram Stories, la Marcuzzi ha mostrato ai fan le sue gambe piene di lividi. Ematomi sono sia sulla gamba destra che su quella sinistra, ma anche sui piedi. I seguaci si sono subito allarmati, ma la voce calma e allegra di Alessia l’ha immediatamente tranquillizzati:

“Volevo essere ballerina, volevo essere tommasina”.

Il riferimento è a Luca Tommassini, amico e coreografo che la sta aiutando a preparare i balletti per Boomerissima.

Alessia Marcuzzi: lividi a causa di Boomerissima

I lividi sulle gambe, quindi, sono dovuti alle prove in sala da ballo per il programma di Rai2. Nonostante le cadute, Alessia non demorde. Non a caso, Tommasini ha ricondiviso le Stories della Marcuzzi e ha scritto: “Non mollare Alessia“.