Alessia Marcuzzi vuole coinvolgere il figlio Tommaso a Boomerissima: “Farò di tutto per costringerlo”

Tommaso Inzaghi potrebbe approdare su Rai 2 con la mamma Alessia Marcuzzi? La conduttrice spera di convincerlo.

C’è grande attesa per Alessia Marcuzzi e il suo nuovo programma Boomerissima che dovrebbe andare in onda su Rai 2 nella prossima stagione autunnale a fine novembre. La conduttrice spera di poter coinvolgere il primogenito Tommaso Inzaghi, nato dalla relazione con l’allenatore dell’Inter ed ex giocatore Simone Inzaghi.

Nel corso di un’esclusiva rilasciata al Giornale, la conduttrice ha affermato che le piacerebbe potersi confrontare con il figlio in studio. Insomma, uno scontro generazionale che avverebbe proprio in casa.

Alessia Marcuzzi vuole convincere il figlio Tommaso nel nuovo programma Boomerissima

Alessia Marcuzzi proprio parlando della sua intenzione di volere il figlio in trasmissione ha affermato: “Forse sì. Lo spero. Farò di tutto per costringerlo. Del resto, l’idea del programma mi è venuta proprio dal confronto con lui.

Da quei classici discorsi che si fanno a casa con i figli: ‘Ai miei tempi era diverso, la musica era più bella…’. E, poi, se viene lui magari si porterà pure i suoi amici”.

“Un programma che mi sono cucita addosso”

Non ultimo ha parlato di come è nata l’idea di Boomerissima e tutto abbia avuto inizio: “È un programma che mi sono cucito addosso, l’ho scritto da sola insieme ai miei autori (…) Quando ho finito di scrivere questo programma mi sono detta che sarebbe stato giusto per Raidue.

Sono andata da Stefano Coletta (direttore intrattenimento), ho bussato alla sua porta e gli ho fatto vedere un disegno dello studio che avevo immaginato e da lì è nato tutto”.