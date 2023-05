Alessia Marcuzzi è stata travolta da una valanga di critiche per una foto da lei condivisa via social.

Alessia Marcuzzi è stata travolta da una valanga di critiche sui social a causa di una foto delle sue gambe.

Alessia Marcuzzi: le critiche via social

Più volte Alessia Marcuzzi ha ironizzato sull’aspetto delle sue gambe che, a suo dire, sarebbero storte. In queste ore la conduttrice ha postato uno scatto sui social che ha finito per essere preso di mira dagli haters, i quali l’hanno bersagliata con insulti e commenti infuocati proprio per via dell’aspetto delle sue gambe. “Copriti quelle gambe storte!”, le ha scritto qualcuno, mentre altri hanno aggiunto: “Così vai in giro?”, e ancora: “Che coraggio… copriti”.

La conduttrice al momento non ha replicato ai commenti indirizzati contro di lei e in tanti, tra i fan dei social, si chiedono se lo farà. Non è la prima volta che la conduttrice si trova ad avere a che fare con gli haters e già in passato aveva personalmente replicato contro coloro che l’avevano presa di mira (ad esempio durante le sue dirette social). La conduttrice, che quest’anno è tornata in tv con il suo show Boomerissima, di recente ha scelto di separarsi dal marito Paolo Calabresi Marconi ma non ha mai precisato pubblicamente i motivi relativi alla questione.