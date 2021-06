Alessia Marcuzzi scatenata sui social, Eros Ramazzotti: “Il vaccino ha fatto effetto”

Alessia Marcuzzi si è lasciata andare ad una danza scatenata, ed Eros Ramazzotti ha ironizzato via social.

Alessia Marcuzzi ha postato sui social il video di un suo ballo scatenato in mezzo alla strada, e tra gli amici vip che hanno commentato il suo post vi è stato anche il famoso cantante Eros Ramazzotti.

Alessia Marcuzzi si è concessa un ballo scatenato sui social in vista dell’arrivo del weekend e in tanti, tra amici e famosi e non, hanno commentato con ironia il suo post. Siccome poche ore fa la conduttrice ha annunciato di aver ricevuto il vaccino Eros Ramazzotti ha scritto ironico: “Il vaccino ha fatto effetto immediato”. Rudy Zerby, storico e grande amico della conduttrice, a sua volta gli ha fatto eco scrivendo: “Inviami la posizione che mando un’ambulanza a prenderti!”

Alessia Marcuzzi: il vaccino

Come altri vip italiani Alessia Marcuzzi si è mostrata mentre si sottoponeva alla prima dose del vaccino anti-Covid. “Oggi prima dose, tutto organizzato in maniera impeccabile, infermieri sorridenti che mettevano tutti a proprio agio… e per i paurosi come me: fidatevi, non si sente nulla!”, ha scritto via social. Come lei, nelle ultime ore, anche Chiara Ferragni, Jovanotti e moltissimi altir vip si sono mostrati mentre si sottoponevano alla prima dose del vaccino anti-Covid.

Alessia Marcuzzi: la vita privata

Quest’anno la conduttrice è stata sulla cresta del gossip per via di alcuni rumor riguardanti una sua presunta crisi col marito, Paolo Calabresi Marconi. La voce si è sparsa un anno fa a seguito della rottura tra Belen e Stefano De Martino: secondo un’indisicrezione – smentita da tutte e tre le parti – sarebbe stata proprio Alessia Marcuzzi la causa della rottura tra il ballerino e la showgirl. Sulla vicenda era intervenuta la stessa Belen Rodriguez, che aveva smentito la notizia affermando che lei e la Marcuzzi avessero sempre avuto un ottimo rapporto. Poco tempo dopo Alessia Marcuzzi è tornata a mostrarsi insieme al marito sui social, confermando di fatto che tutto procedesse liscio come l’olio tra loro.

La conduttrice vive insieme al marito Paolo Calabresi Marconi e ai suoi due figli, Tommaso e Mia, nati rispettivamente (nel 2001 e nel 2011) dalle sue precedenti storie con Francesco Facchinetti e con Simone Inzaghi. Oggi la conduttrice ha mantenuto un ottimo rapporto anche con i suoi due ex compagni.