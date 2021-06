Jovanotti, il vaccino anti-Covid: “Sono un ragazzo vaccinato”

Jovanotti ha ricevuto la prima dose del vaccino anti-Covid a Cortona, e lui stesso ha dato l'annuncio ai suoi fan.

Lorenzo Jovanotti ha annunciato via social di essersi sottoposto al vaccino anti-Covid e nella didascalia al suo post ha citato uno dei suoi brani più famosi.

Jovanotti: il vaccino anti-Covid

Lorenzo Cherubini, alias Jovanotti, ha annunciato via social di essersi sottoposto al vaccino anti-Covid.

Il cantante si è mostrato mentre era seduto su una sedia d’ospedale a Cortona (dove Cherubini abita con la sua famiglia) con la t-shirt leggermente alzata sul braccio e ha scritto: “Sono un ragazzo vaccinato”, chiara citazione al suo brano di successo Sono un ragazzo fortunato. Il cantante – così come molti altri personaggi famosi – ha mostrato la sua gioia nell’aver ricevuto finalmente la prima dose del vaccino anti-Covid.

Come lui, nelle ultime ore, anche Chiara Ferragni si è mostrata mentre riceveva la prima dose del vaccino.

“Sembrava così lontano e finalmente è successo: ricevere la mia prima dose di vaccino contro il Covid. Dopo più di un anno in isolamento e paura sono così felice”, ha scritto la famosa influencer tramite social.

Jovanotti: la vita privata

Gli ultimi due anni non sono stati facili per Lorenzo Jovanotti che, oltre alla pandemia da Coronavirus, ha dovuto fare i conti con la malattia di sua figlia Teresa.

La ragazza ha annunciato via social di aver combattuto contro il Linfoma di Hodgkin. “Lei è stata la roccia alla quale io e Lorenzo ci siamo aggrappati, non il contrario”, aveva scritto sui social la moglie del cantante, Francesca Valiani, parlando della malattia di sua figlia. “Per un certo verso il cancro è una malattia molto solitaria, ma il supporto di chi ti sta vicino è fondamentale per superarla, io non ce l’avrei fatta senza di loro. La paura non é andata via, e ci vorrà del tempo perché possa fidarmi di nuovo del mio corpo, ma non vedo l’ora di ricominciare a vivere”, ha invece confessato la figlia di Jovanotti tramite social. La ragazza ha annunciato di aver sconfitto il tumore a gennaio 2021.

Jovanotti e l’emergenza Coronavirus

Più volte durante l’emergenza Coronavirus Jovanotti si è espresso attraverso i social manifestando la sua gratitudine per i medici e gli infermieri che hanno salvato numerose vite. Inoltre il cantante si è unito ad appelli e campagne a sostegno della campagna vaccinale in Italia.