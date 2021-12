Alex Belli e Delia Duran: il clamoroso intervento di Carlo Cuozzo dopo l’intervista a Verissimo

Carlo Cuozzo ha deciso di intervenire in merito alla sua liaison con Delia Duran dopo le dichiarazioni della modella a Verissimo

Nonostante l’uscita dalla casa del Grande Fratello Vip 6, le vicende che vedono protagonista Alex Belli insieme a Delia Duran e Soleil Sorge continuano a far discutere. L’attore è stato infatti espulso dalla magione romana nel corso dell’ultima puntata del reality, dopo aver infranto la regola del distanziamento durante il confronto con la moglie.

Successivamente ospiti a Verissimo da Silvia Toffanin, la coppia è tornata a parlare della paparazzata della modella sudamericana con annesso bacio.

Dopo le rivelazioni di #DeliaDuran e #AlexBelli a #Verissimo, tale Carlo Cuozzo informa l’ex concorrente del #GFVip che ha le corna, avendo fatto “pilates” con lei (testimone un’amica di #Delia).

Questa è la scena di #HarryPotter in cui si illuminano d’immenso le corna del cervo pic.twitter.com/tkX8PxPAJA — Sanfrank (@CIAfra73) December 19, 2021

Questo Carlo nella sceneggiatura è più importante di qnt pensiamo, entra come personaggio secondario e poi si rivela il protagonista che porta Alex e Delia alla rottura! Solo che dovevano scegliere uno con un altro nome, si confonde con l’altro attore: Carlo Superman!😂😂 — per aspera ad astra (@unodue16532816) December 19, 2021

Carlo Cuozzo interviene con la sua verità

Delia ha così ammesso di aver orchestrato il finto tradimento allo scopo di attirare le attenzioni del marito e vendicarsi dell’atteggiamento di quest’ultimo verso Soleil. Ma Carlo Cuozzo, ovvero l’uomo immortalato dei suddetti scatti focosi insieme alla modella, ha voluto dire la sua sul suo profilo Instagram.

In sostanza Carlo ha smentito la versione riportata da Delia, precisato come la loro non sia stata assolutamente una storia finta. “Non mi sono prestato a nulla. Quella sera io e Delia ci siamo baciati e abbiamo fatto l’amore, con testimone la sua amica. Mi dispiace, ma ammettere di essere cornuti è difficile. Domani vi mostrerò le prove”.