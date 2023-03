Alex Belli ha rotto il silenzio sui problemi di fertilità che avrebbero colpito lui e sua moglie Delia Duran, che da oltre un anno starebbero cercando di avere un bambino.

Alex Belli e Delia Duran: il desiderio di un figlio

Alex Belli e Delia Duran non hanno fatto segreto di provare grande sofferenza per il mancato arrivo di un figlio che, attraverso i consigli degli specialisti, starebbero cercando di avere da oltre un anno. Nelle ultime ore Alex Belli ha rotto il silenzio sulla questione e ha affermato che nuove analisi avrebbero svelato che lui e Delia sarebbero incompatibili per generare una nuova vita e ha anche dichiarato che nei prossimi mesi ricorreranno alla fecondazione assistita.

“Dopo averci provato tante volte abbiamo fatto qualche esame: ci hanno detto che è una questione di incompatibilità. Non dipende da uno di noi in particolare. Quindi in questi casi, per avere maggiori probabilità, è meglio avere un aiuto e agire con la fecondazione assistita”, ha affermato l’attore, e ancora: “Il nostro percorso è iniziato un mese e mezzo fa. È importante purificarsi, fare un certo tipo di dieta ed eliminare fumo e alcol. Siamo nella fase della preparazione: per la fecondazione dobbiamo aspettare ancora un po’ di tempo. La prossima visita sarà tra un mese. Spero di diventare padre al più presto”. In tanti sui social sono impazienti di saperne di più e sperano che la coppia riesca al più presto a realizzare il proprio sogno.