Alex Belli ha festeggiato l’Epifania in modo diverso.

L’ex Vippone ha condiviso su Instagram uno scatto in cui si mostra completamente nudo, mentre prepara un piatto prelibato per la moglie Delia Duran. Le critiche, neanche a dirlo, sono arrivate puntuali come un orologio svizzero.

Alex Belli nudo sui social

Come ha mostrato nel corso della sesta edizione del GF Vip, Alex Belli non sa cosa significa la noia. Molto probabilmente, la moglie Delia Duran è abituata ai suoi colpi di testa e non si è spaventata quando lo ha visto in cucina completamente nudo, intento a cucinare qualcosa da mangiare.

Lo scatto, ovviamente, è stato condiviso sui social e le critiche non sono mancate.

Alex Belli: lo scatto nudo divide i fan

Alex è in cucina nudo, intento a prepatare una bella insalatona. Ad attirare l’attenzione dei fan non è stata la pietanza, ma il suo corpo. Belli sembra un vero e proprio Adone e non è per nulla imabarazzato dalla fotocamera. Nonostante tutto, lo scatto ha diviso i fan: qualcuni hanno apprezzato il suo corpo statuario, mentre altri l’hanno aspramente criticato.

Le critiche dei fan

In molti non hanno gradito la foto di Alex Belli nudo e hanno commentato il post con parole al vetriolo. Si legge: “Sempre e solo per apparire, umiltà zero!!! Neanche fosse l’unico uomo al mondo!!” oppure “Il solito egocentrico” o ancora “Quando cerchi in tutti i modi di attirare l’attenzione“.