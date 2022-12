Alex Belli festeggia 40 anni: i rumor sul ritorno al GF Vip

Alex Belli ha festeggiato i suoi 40 anni e ha confessato se, come vociferato da alcune indiscrezioni, tornerà o meno al GF Vip.

Alex Belli: i 40 anni

Alex Belli ha festeggiato in compagnia di amici e dell’inseparabile moglie Delia Duran i suoi 40 anni e per l’occasione ha rilasciato un’intervista esclusiva sulla sua vita fino ad oggi e su ciò che sognerebbe per il futuro. L’attore ha anche svelato che al momento non sarebbe intenzionato a tornare al GF Vip, nonostante in molti nei giorni scorsi abbiano ipotizzato di sì.

“Smentisco l’ipotesi di un mio ritorno al reality, sono impegnato su ben altri fronti. Per me la televisione è sempre stata una parentesi, mai il focus centrale. Però non mi disturba che il mio nome venga associato al Grande Fratello, avendolo vissuto senza riserve e da protagonista, contribuendo al successo della scorsa edizione”, ha confessato Belli. Al momento l’attore sarebbe concentrato sulla sua vita professionale e sul progetto di avere un figlio insieme a Delia.

I due non hanno nascosto di cercare un bambino già da diversi mesi ma al momento sembra che le loro preghiere non siano state esaudite.

Alex Belli ha sempre affermato di voler provare un giorno l’emozione di diventare padre e lui e Delia si sarebbero affidati a degli specialisti per riuscire a realizzare questo importante proposito. Al momento i due sembrano essere più uniti e felici che mai e Soleil Sorge sembra essere un lontano ricordo per Belli, che ha scagliato contro l’influencer la sua ennesima frecciatina: “Dovendomi conformare al trend, per lei penserei al ruolo di circense, come a suo tempo, nella casa, già la definii”, ha affermato.