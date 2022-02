Alex Belli spietato con Soleil Sorge: “Finito lo show, ognuno per la sua strada”

Alex Belli ha espresso a Delia Duran la sua intenzione di troncare il rapporto con Soleil Sorge una volta finito il GF Vip.

Alex Belli ha cercato di giustificarsi con sua moglie Delia a proposito del comportamento adottato con Soleil Sorge nelle ultime ore al GF Vip (quando è entrato nel suo letto e si è messo a piangere).

Alex Belli: la confessione su Soleil Sorge

Delia Duran non ha preso bene il comportamento di suo marito Alex Belli nei confronti di Soleil Sorge e in particolare lo ha accusato di essere entrato nel letto di Soleil Sorge per cercare conforto.

“Ti ripeto io non sono andato a svegliarla, stavo passando. A un certo punto… era buio perché non avevano ancora acceso le luci. Sono entrato c’erano Davide e Barù e ho detto: “volete un caffettino?” Poi quando stavamo lì sono scoppiato.

Ma tu lo vedi il mio viso amore mio? Io sono stanco. Non volevo appesantire li. In questo momento tu hai già tanto peso”, ha dichiarato l’attore che, a seguire, ha sottolineato di non voler più avere nulla a che fare con Soleil Sorge quando sarà finito il programma:

“Non c’è niente e siamo dentro 1000mq amore mio. Questa roba, quando finisce, ognuno a casa sua. Sayonara amore mio.

Qui è qui, è questo il Grande Fratello.” Soleil come prenderà la questione?

Soleil Sorge contro Alex Belli

Anche Soleil Sorge nelle ultime ore ha avuto un crollo mentre si trovava con Alex Belli al GF Vip e ha avuto una crisi di gelosia nei confronti di Delia Duran. L’influencer ha quindi invitato l’attore a troncare il loro rapporto e concentrarsi solo su sua moglie: “L’unica cosa che mi faceva stare bene era quella di verità di amicizia e di rapporto che avevamo noi e adesso non possiamo più avere quello.

Mi sento sola… Non sei qui per me, ma per recuperare il tuo rapporto per Delia”, aveva tuonato.