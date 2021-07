Alex Zanardi, la moglie: “Lotta come un leone, comunica con noi ma non riesce a parlare”

La moglie di Alex Zanardi ha reso note le condizioni dell'atleta, colpito un anno fa da un incidente che lo ha costretto al coma e a diversi interventi.

Ad un anno dall’incidente che ha coinvolto Alex Zanardi mentre era a bordo della sua handbike, la moglie ha fatto il punto sulle sue condizioni spiegando che l’atleta lotta come un leone, comunica ma non riesce ancora a parlare.

Alex Zanardi: parla la moglie

Intervistata dalla Bmw, la donna ha parlato di un anno difficile in cui Zanardi ha però continuto a mostrare il suo spirito combattivo. Sempre accanto al campione paralimpico, ha affermato che le sue condizioni sono stabili: al momento si trova ricoverato in una clinica specializzata dove sta seguendo un programma di riabilitazione sotto il controllo di medici, fisioterapisti, neuropsicologi e logopedisti per cercare di facilitare il recupero.

Dopo un periodo drammatico trascorso tra coma e interventi neurochirurgici, Zanardi ha iniziato la riabilitazione ed è ora in grado di affrontare un programma di terapia sia neurologica che fisica. “Riesce a comunicare con noi, ma non è ancora in grado di parlare. Dopo molto tempo in coma le corde vocali hanno bisogno di recuperare la loro elasticità“, ha chiarito. Ha ancora molta forza nelle braccia e nelle mani, ha continuato, e si allena duramente con le attrezzature.

Alex Zanardi, la moglie: “Non facciamo previsioni”

Quanto alle sue aspettative per il futuro, Daniela ha dichiarato di non voler fare previsioni su quando potrà tornare a casa perché il percorso è molto lungo. Infine un ringraziamento a tutti i tifosi del marito: “Ringraziamo per l’affetto e a tutti vogliamo raccontare che sta lottando, ma non diremo altro“.