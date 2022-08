Alga spirulina per perdere peso: utilizzi e proprietà

L'alga spirulina si può assumere in tantissimi modi: compresse, polvere o anche fiocchi nelle insalate e ha proprietà dimagranti per un fisico sano.

Dimagrire, riuscire a perdere peso non è mai facile. Per poterlo fare, è necessario affidarsi anche a rimedi e soluzioni naturali come l’alga spirulina, una alga, appunto che ha molteplici proprietà per coloro che vogliono eliminare i chili in eccesso. Cerchiamo di capirne di più nei prossimi paragrafi.

Alga spirulina dimagrante

Considerata la regina dei superfood, ovvero di quegli alimenti che hanno tantissime proprietà. L’alga spirulina dimagrante, come si intuisce dal nome, è una alga di colore verde azzurro e dalla forma di spirale. Permette di assorbire l’anidride carbonica liberando ossigeno. Molto usata nelle diete proprio per le sue capacità di supporto nella perdita del peso.

È un superfood, quindi un alimento completo che contiene tantissimi sali minerali, come magnesio, ferro, potassio e calcio, ecc. Inoltre, è ricca di proteine, di vitamine e anche di acidi grassi, oltre ad avere proprietà depuranti per il fegato e l’intestino ed è ricca di antiossidanti per mantenere il fisico in forma.

Molto utile da abbinare a un regime ipocalorico, dal momento che sono note le sue proprietà e benefici dimagranti. Si consiglia di abbinarla a un regime ipocalorico e a una dieta proteica. Ricca di moltissimi nutrienti, per cui permette di stare in forma senza consumare eccessive quantità di cibo aiutando, quindi, ad avere un fisico sano.

È uno degli ingredienti principali di diversi integratori alimentari, di cui il migliore è proprio Spirulina Ultra che aiuta a dimagrire. Un prodotto come l’alga spirulina è ordinabile sia in polvere che in compresse, con benefici davvero ottimi in termini di dimagrimento.

Alga spirulina dimagrante: utilizzi

Proprio perché si può trovare l’alga spirulina dimagrante sia in compresse che in polvere, sono anche diversi gli usi di questo prodotto. Si può consumare come infuso mettendone alcune gocce nell’acqua e poi farla bollire per berne il contenuto lungo l’arco della giornata oppure la sera prima di andare a dormire.

Si può anche diluire in un bicchiere di acqua oppure nel succo o in qualsiasi altro composto liquido. Si può anche aggiungere ai vari impasti o alle minestre in modo da dare un sapore diverso ai piatti che si portano in tavola. In commercio, si trova anche in fiocchi e, in quel caso, è utile come condimento di insalate.

Si consiglia di controllare sempre la sua provenienza e origine in modo da salvaguardare la salute non rischiando di metterla a repentaglio. Sarebbe meglio non sueprare la dose consigliata giornaliera di circa 5 grammi al giorno, proprio come raccomandano gli esperti del settore. Un uso costante dell’alga spirulina permette di depurare l’organismo dalle tossine.

Per fare in modo di ottenere ancora più risultati e benefici, è consigliabile assumerla in sinergia con altri alimenti quali il ginseng e il caffè verde in modo da bruciare maggiori calorie e attivare così il processo metabolico per un dimagrimento rapido ed efficace. In commercio si trovano anche delle barrette a base di questa alga che sono da considerarsi come sostituiti dei pasti.

Alga spirulina: integratore naturale

Come abbiamo avuto modo di vedere, l’alga spirulina è un alimento molto importante e potente per dimagrire ed è la base di un integratore, un supporto alimentare da assumere quotidianamente nella lotta ai chili di troppo. Stiamo parlando di Spirulina Ultra, un prodotto di origine italiana, molto apprezzato dai consumatori che agevola il dimagrimento.

Un prodotto in vendita in compresse che è notificato anche dal Ministero della Salute per la sua efficacia. Un integratore in grado di combinare 4 azioni in un solo prodotto: funge da sostegno e ricostituente per l’organismo favorendo così un benessere totale e duraturo; migliora il metabolismo riducendo l’apporto calorico; stimola il processo metabolico dei lipidi aiutando a smaltirli e, infine, sazia regolando il senso di fame.

Grazie all’uso costante di questo prodotto, si ottiene un fisico in forma aiutando a eliminare i depositi di adipe in eccesso che non sono solo antiestetici, ma anche pericolosi per la salute.

Possono assumere tutti Spirulina Ultra proprio perché ha ingredienti naturali privi di effetti collaterali, come l’alga spirulina appunto che accelera il metabolismo permettendo di perdere peso in modo rapido e sano; gymnema che evita di abbuffarsi controllando il senso di fame. Insieme a questi due componenti, vi è anche il fosfato di calcio che agisce sui muscoli e le ossa, potenziando i benefici.

Basta assumerne due compresse con un po’ d’acqua tutti i giorni in prossimità dei pasti.

