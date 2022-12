Ali Spice, star di TikTok, muore a soli 21 anni dopo essere rimasta coinvolta in un incidente stradale

Lutto nel mondo dei social: Ali Spice, star di TikTok, dove era seguita da quasi un milione di persone, è morta all’età di 21 anni.

La ragazza è deceduta a seguito di un incidente stradale in Florida, nel quale è rimasta coinvolta lo scorso 12 dicembre.

La notizia è stata resa pubblica dagli amici. In particolare, Ariane Avandi ha scritto:

“Il mio cuore spezzato non può nemmeno a descrivere come mi sento in questo momento. Ali sei una delle anime più vibranti, belle dentro e fuori, genuine e amorevoli che ho avuto il privilegio di conoscere. Sei un’amica straordinaria e una donna incredibilmente talentuosa e appassionata”.