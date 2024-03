Un allarme bomba ha svegliato gli alunni della scuola secondaria di primo grado Vittorio Emanuele di Andria, avviso che è stato lanciato con un biglietto affisso ai cancelli dell’istituto. Per questo motivo l’intera struttura è stata evacuata e al momento sul posto è arrivata la polizia insieme ad una squadra di artificieri.

Un collegamento

Stando al messaggio riportato dal biglietto affisso al cancello della scuola, sembra che gli artefici di questo gesto siano gli stessi che, qualche giorno fa, avevano lanciato un allarme bomba a Trani. Il testo ha inizio infatti con “A Trani ci avete scoperto così abbiamo cambiato obiettivo“.

Il messaggio continua sottolineando di controllare scrupolosamente l’istituto perché la bomba è stata nascosta molto bene. Il testo si conclude poi con “Siete degli insetti. In nome di Halla” il tutto è stato scritto in stampatello e con diversi errori sia grammaticali che di ortografia.

Ovviamente la polizia non esclude la possibilità che si tratti di un falso allarme o di un atto emulativo, quindi non è detto che si tratti delle stesse persone responsabili dei fatti di Trani. In ogni caso, per ogni evenienza, sul posto è presente una squadra di artificieri.