Allarme maltempo, scuole chiuse in tutta Italia: l’elenco completo regione per regione

Su buona parte dell’Italia si è abbattuta una violenta ondata di maltempo che ha portato con se piogge intense, frane, nubifragi e tornado. Da Nord a Sud la situazione in molte città è complicata con l’allarme maltempo che ha imposto la chiusura delle scuole nella giornata di oggi, mercoledi 6 ottobre, e misure di sicurezza straordinaria da parte della Protezione civile.

Una delle situazioni più delicate si sta verificando in queste ore in Sicilia, a Catania, dove il sindaco Salvo Pogliese insieme al Prefetto della città ha previsto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado così come dei parchi comunali e dei cimiteri. Le forti piogge e il vento dei giorni scorsi hanno infine provocato ingenti danni ad edifici e strade, con diversi alberi che sono caduti.

Anche in Campania le scuole rimarranno chiuse per il maltempo. Nei giorni scorsi le violente perturbazioni hanno generato ingenti danni alle strade e congestionato la viabilità. A Pozzuoli, nello specifico, le vie si sono riempite di fango e detriti con alcuni palazzi che sono stati portemente danneggiati. Infine, il muro perimetrale del carcere femminile di via Pergolesi ha ceduto richiedendo l’intervento immediato delle forze di sicurezza.

Anche al Nord la situazione non è migliore, con Liguria e Piemonte fortemente colpite dalle perturbazioni. In particolare la Regione Liguria sarebbe intenzionata a chiedere lo stato di emergenza nazionale, mentre in Piemonte l’allerta più grande riguarda le dighe.