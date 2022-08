Allerta meteo, maltempo in varie regioni italiane

L'Italia sarà colpita da perturbazioni nella giornata di domani, 7 agosto 2022. Allerta meteo gialla nelle regioni Lombardia e Toscana.

L’estate non da tregua all’allerta meteo. Dopo mesi di caldo asfissiante e sole cocente, piogge e temporali potrebbero abbattersi su alcune regioni italiane. Andiamo a vedere nel dettagli alcune regione segnate in giallo e con possibili fenomeni meteorologici avversi.

Allerta meteo Lombardia

In Lombardia è prevista allerta meteo gialla per possibili rovesci temporaleschi durante la giornata del 7 agosto 2022. La pioggia potrebbe iniziare nella notte tra i 6 e il 7 agosto. Interessata anche la città metropolitana di Milano. Su MeteoWeb si legge che il Centro operativo comunale (Coc) della Protezione Civile è attivo da questo pomeriggio per monitorare e coordinare gli eventuali interventi.

Allerta meteo Toscana

Bollino giallo anche in Toscana, dove è prevista pioggia già nel tardo pomeriggio di oggi, 6 agosto 2022. Domani sono attesti rovesci temporaleschi a partire dal mattino in tutta la zona dell’appennino al confine con l’Emilia Romagna e nella zona che separa la Toscana dalla Liguria. Verso il pomeriggio la pioggia potrebbe abbattersi anche nelle zone centrali e sulla costa. Si temono anche forti raffiche di vento e grandinate.

Allerta meteo Emilia Romagna

Un caso singolare è quello dell’Emilia Romagna che, sebbene le previsioni dicano che potrebbero esserci rovesci temporaleschi, la regione non ha segnalato nessun tipo di allerta. Nel primo pomeriggio del 6 agosto sul settore occidentale sono previsti temporali anche forti. La situazione potrebbe peggiorare nella giornata di domani, 7 agosto, in tutta la regione.

Le altre regioni

È prevista pioggia a partire dalla notte tra il 6 e il 7 agosto anche in alcune zone del Piemonte orientale e del basso Veneto.

Al mattino la perturbazione interesserà invece il Piemonte occidentale e la Valle d’Aosta. Possibili piogge anche tra l’Abruzzo e le Marche. Il pomeriggio di domani sarà caratterizzatò da piogge in tutto il Nord Italia e al confine tra il Lazio e l’Umbria. Possibili rovesci anche in Calabria. La situazione dovrebbe tornare alla normalità la sera del 7 agosto, con probabili piogge solo in alcune zone della Lombardia, del Veneto e del Trentino Alto Adige.