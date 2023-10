Allerta meteo in Piemonte, dove il Tanaro si sta gonfiando sempre di più a causa delle precipitazioni.

Il Bollettino Meteorologico di oggi, 20 ottobre, vede l’allerta arancione in alcune regioni d’Italia, in particolare in Piemonte dove cresce il rischio di esondazione del Tanaro.

Allerta meteo in Piemonte

“Precipitazioni in graduale estensione da Alpi, Appennino e confine lombardo verso il resto della regione nella serata odierna. Dalla notte e nella mattinata di domani, precipitazioni diffuse, localmente forti a ridosso dei rilievi, anche a carattere di rovescio o temporale. Attenuazione domani pomeriggio sulle pianure meridionali; fenomeni più persistenti altrove, ancora consistenti sul Verbano. Anche il vento è in rinforzo. Instabilità residua sabato sul settore orientale”, è quanto emerge dal bollettino dell’Arpa emesso questa mattina.

Rischio esondazione in Val Tanaro

Preoccupano le previsioni di pioggia oltre 200mm in Val Tanaro, dove il fiume si sta via via gonfiando col passare delle ore a causa delle forti precipitazioni. Il rischio di esondazione è dietro l’angolo e gli esperti dell’Arpa hanno messo in allerta gli abitanti della zona.

A Ponte di Nava, frazione di Ormea sulla linea di demarcazione tra Piemonte e Liguria, le acque superano ormai i 100mm. Atteso per la giornata di sabato un parziale esaurimento dei violenti fenomeni meterologici e leggere schiarite.