Da Bonaccini al sindaco De Pascale: "Meloni non conosce la situazione degli alluvionati in Romagna"

Ci sono, o non ci sono, i 4,5 miliardi promessi e stanziati dalla premier Meloni per gli alluvionati in Emilia? Alla replica-smentita del governatore Stefano Bonaccini, si accoda anche il sindaco di Ravenna, Michele De Pascale.

Il sindaco di Ravenna contro Giorgia Meloni

La lettera della presidente Giorgia Meloni ha scatenato il fuoco di fila dall’Emilia-Romagna. Dal “non abbiamo visto un euro” di Bonaccini, si arriva così alle accuse del sindaco di Ravenna, una delle città più colpite dall’alluvione.

Stando alle affermazioni della Meloni, i 4,5 miliardi promessi per la ricostruzione delle zone alluvionate e per il sostegno a famiglie e imprese, sarebbero già stati stanziati.

La prova starebbe nei decreti approvati: il dl 61/23 che contiene 1,8 miliardi per la tutela e la protezione del mondo imprenditoriale e lavorativo, e il decreto 88/23 con 2,7 miliardi destinati alla ricostruzione delle reti infrastrutturali e idrogeologiche.

A questi, si aggiungono 20 milioni prelevati dal fondo straordinario per il sostegno della continuità didattica e 620 milioni di euro per i lavoratori subordinati impossibilitati a prestare attività lavorativa.

L’elenco comunque è lungo.

Le istituzioni emiliani hanno smentito, sostenendo che gli unici fondi al momento disponibili sono quelli della Regione.

Il sindaco di Ravenna accusa “Meloni ha una visione totalmente distorta”

Michele De Pascale, sindaco di Ravenna, invita la premier Meloni a tornare in Emilia Romagna, perché “non ha un quadro esatto della situazione in Romagna e in tutta la Regione”.

Su Facebook rincara la dose: Forse le dichiarazioni surreali di qualche suo collaboratore le hanno fornito una visione totalmente distorta sull’efficacia delle misure previste dal suo governo”.

De Pascale alla Meloni: “Non si fida dei suoi sindaci”

Non solo accuse e attacchi; secondo De Pascale la Meloni non si fiderebbe neppure dei sindaci espressione della sua area politica. Il primo cittadino ravennate la invita a un incontro nei prossimi giorni a Roma.

“Sarebbe meglio – conclude – che tornasse lei in Romagna, nei luoghi più colpiti, e che, se non si fida dei sindaci, anche di quelli di centrodestra a quanto pare, dei sindacati e di tutte le associazioni di impresa, ascolti direttamente le persone colpite, visiti le case distrutte dall’alluvione e provi ripetere lì le 5 pagine sui 4,5 miliardi già spesi per l’alluvione”.