Ambra Angiolini costretta a rimandare uno spettacolo per problemi di salute: cosa le è successo?

Problemi di salute per Ambra Angiolini. L’ex ragazza prodigio di Non è la Rai è stata costretta a rimandare uno spettacolo che aveva in programma presso il Teatro del Popolo di Colle Val D’Elsa.

Ambra Angiolini rimanda uno spettacolo per problemi di salute

Tramite il suo profilo Instagram, Ambra Angiolini ha annunciato ai fan di essere costretta a rimandare uno spettacolo a causa di un problema di salute. In occasione della serata degli Oscar, condotta da Alberto Matano su Rai1, l’ex ragazza prodigio di Non è la Rai è apparsa in buone condizioni, ma nelle ore seguenti ha avuto i primi disturbi.

L’annuncio di Ambra Angiolini

Ambra Angiolini ha annunciato:

“Mi scuso con gli spettatori che hanno acquistato il biglietto per lo spettacolo di stasera al Teatro del Popolo di Colle Val D’Elsa, ma purtroppo a causa di una lesione muscolare sono costretta a rimandare la data, che verrà recuperata al più presto. Grazie per la comprensione”.

Ambra Angiolini: come sta oggi?

La Angiolini ha rassicurato i fan: lo spettacolo presso il Teatro del Popolo verrà recuperato al più presto. Come sta oggi? Ambra ha concluso:

“Grazie al dott. Giovanbattista Sisca ed a tutto lo staff di @isokinetic_officialpage che mi hanno permesso comunque di finire lo spettacolo al @teatroduse … mi faccio un tagliando e ci vediamo venerdì ad Adria … e grazie a Roberto, Walter, Matteo, Michele e Gerry che ce l’hanno messa tutta per portarmi il ghiaccio, l’arnica, gli integratori, l’ecografia, la calza color carne, gli antidolorifici, la comprensione”.