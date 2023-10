Ambra Angiolini difende la figlia dagli haters: "Commenti malati"

Ambra Angiolini ha preso le difese di sua figlia Jolanda, che come altri figli di personaggi famosi è stata presa di mira dagli haters dei social.

Ambra Angiolini difende la figlia

Come altri figli di vip anche Jolanda Renga si è vista costretta a far fronte agli haters dei social e spesso si è sentita giudicare o prendere di mira per via del suo aspetto fisico. A chi le ha scritto di non considerarla bella o di ritenerla “brutta” rispetto a sua madre Ambra Angiolini, Jolanda ha replicato: “Se la cosa peggiore che si dice di me è che sono brutta, allora posso stare tranquilla perché non si può dire di me che sono insensibile, cattiva, egoista”.

In sua difesa è intervenuta in queste ore anche sua madre, Ambra Angiolini, che sui social ha scritto: “Ho pensato come sono cambiate le ragazze e quanta consapevolezza sana possa nascere da commenti malati come quelli ricevuti da mia figlia. Io avrei vissuto quelle critiche in modo diverso, non avrei avuto la forza di reagire così, in modo così spontaneo. Personalmente come mamma in quei giorni non mi ero accorta che Jolanda stesse elaborando quel vissuto. Quando ha postato il video era con il papà: me ne sono accorta di notte, continuavano ad arrivarmi notifiche sul cellulare”. Sui social in tanti, tra fan, amici e colleghi, hanno espresso la loro stima a Jolanda Renga per le sue parole e sono impazienti di saperne di più sul suo conto.

