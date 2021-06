Ambra Angiolini diventa pole dancer: il primo allenamento con la tuta trasparente

Scoperta la passione per la pole dance, Ambra Angiolini ha deciso di condividere con i fan sui social la sua prima lezione

Ambra Angiolini è una delle protagoniste dello spettacolo più amate del nostro paese. Divenuta famosa da teenager a Non è la Rai, ha tenuto alto il proprio successo nel corso degli anni, dimostrando di sapersi evolvere e rinnovare. Pur non essendo molto amante dei social, di recente ha tuttavia voluto condividere con i fan una nuova passione che l’ha travolta.

Ambra si è difatti immortalata durante un originale allenamento, rivelando il suo segreto per rimanere in splendida forma a 44 anni.

Ambra Angiolini pole dancer d’eccezione

Con un look da urlo Ambra Angiolini ha dunque svelato qual è l’allenamento a cui ha si sta dedicando con regolarità da qualche tempo, che le regala peraltro una silhouette impeccabile.

Scoperta la passione di pole dance, forse sulla scia della figlia Jolanda che pratica la medesima disciplina, l’attrice romana ha documentato la sua prima lezione alle prese col palo. Con le dritte e i suggerimenti del maestro Enrico Filippini, è dunque intenzionata a diventare una vera e propria professionista.

Ad attirare le attenzioni dei fan è stato soprattutto il look sfoggiato da Ambra per la sua prima lezione di pole dance.

Abbandonando giacche e capi over, ha difatti optato per una tutina super aderente e leggermente trasparente, che ha lasciato intravedere il suo fisico da urlo. Con i capelli legati in uno chignon e la frangetta libera, sembra dunque una ragazzina con ancora tanta energia a disposizione.