Dopo oltre 4 anni d’amore, sembra che Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri stiano vivendo un periodo di crisi.

La coppia sarebbe costretta a vivere la propria storia d’amore “a distanza” per via dei loro rispettivi impegni di lavoro e familiari. Allegri vive a Montecarlo per i suoi impegni nel mondo del calcio, mentre Ambra Angiolini vive a Brescia insieme ai due figli, Jolanda e Leonardo, nati durante la sua storia d’amore con Francesco Renga. “Le cose stanno cambiando. Allegri è a Montecarlo perché è una delle capitali del calcio internazionale, il principale ritrovo di procuratori sportivi e dirigenti dei grandi club europei.

Lui sta decidendo in questi giorni il suo futuro, dopo due anni di stop vuole a tutti i costi rimettersi in gioco ed è uno dei più corteggiati dalle grandi squadre”, ha fatto sapere una fonte vicina alla coppia.

Ambra Angiolini: le nozze e la convivenza

Nonostante lei e Massimiliano Allegri abbiano sempre vissuto la loro storia nel massimo riserbo, più volte si è vociferato che i due potessero presto convolare a nozze o andare a convivere.

Oltre alle presentazioni in famiglia i due si erano regalati due preziosi anelli, e in tanti speravano di vederli un giorno all’altare. Ambra Angiolini smentirà le voci in circolazione sulla sua presunta crisi con Massimiliano Allegri? Per il momento sulla questione tutto tace.

La storia d’amore di Ambra Angiolini e dell’allenatore

La stessa Ambra Angiolini ha confessato più volte, in passato, di essere profondamente innamorata di Massimiliano Allegri. “La cosa che mi salva dai momenti dolorosi è la sensazione di poter giocare con lui anche da adulta. E la cura che ha nei confronti della mia esistenza, di quella dei miei figli, della mia ex storia”, aveva confessato. Per lei quella con l’allenatore è stata la prima storia importante dopo la fine della sua unione con Francesco Renga, padre dei suoi due bambini. I due hanno deciso di restare a vivere in appartamenti vicini, a Brescia, dopo la loro separazione e hanno sepre confermato di aver mantenuto rapporti pacifici per il bene dei loro figli, Jolanda e Leonardo.