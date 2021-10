Ambra Angiolini ha rotto con Allegri, la figlia: “Perché infierire? È stata tradita”

La figlia di Ambra Angiolini si è sfogata via social dopo che l'attrice ha ricevuto un tapiro d'oro per la fine della sua relazione con Allegri.

Ambra Angiolini è stata raggiunta a Milano da Valerio Staffelli per la consegna del tapiro d’oro per la sua rottura con Massimiliano Allegri. La figlia dell’attrice ha rotto il silenzio via social prendendo le difese della madre e scagliandosi contro il tg satirico di Antonio Ricci.

Ambra Angiolini: il tapiro d’oro

Jolanda Renga, figlia di Ambra Angiolini e Francesco Renga, si è scagliata via social contro Striscia la Notizia che, nei giorni scorsi, ha fatto recapitare a Valerio Staffelli un tapiro d’oro ad Ambra Angiolini per la fine della sua relazione con Massimiliano Allegri. “Si è smarcato sulla fascia. Cos’è successo?”, le ha chiesto l’inviato del TG satirico, mentre lei ha risposto evasiva: “Non so”, e ancora: “Diciamo che almeno il Tapiro in casa a Milano entra…”.

La figlia di Ambra Angiolini, visto quanto successo, ha tuonato via social:

“Oggi la mia mamma ha ricevuto un Tapiro in seguito alla pubblicazione di vari articoli sulla fine della relazione, ma il motivo non mi è chiaro. So bene che, in quanto personaggio pubblico, secondo alcuni è giusto che la sua vita, anche quella privata, venga sbandierata ai quattro venti ma è davvero necessario infierire? Perché venire da lei a Milano? Perché non andare a Torino? Perché si è fidata della persona con cui stava e con cui ha condiviso quattro anni della sua vita? Ed anche se, quella persona, alla fine si è rivelata diversa, la colpa è di chi si fida o di chi tradisce la fiducia, e tradisce in ogni senso possibile? (…) La sofferenza delle altre persone, non mi diverte.

E sì, mi sento di dirlo perché c’è di mezzo la mia mamma, ma lo penso a prescindere”, ha dichiarato.

Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri: la rottura

La notizia della fine della relazione tra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri è diventata sempre più insistente nelle ultime ore. Fino a pochi mesi fa i due sembravano più felici e affiatati che mai e l’allenatore della Juventus aveva presentato l’attrice ai suoi genitori e ai suoi figli.

Secondo indiscrezioni la coppia si sarebbe sposata in gran segreto, ma la questione non ha ricevuto conferme.

Ambra Angiolini: la vita privata

Ambra Angiolini ha vissuto un’importante relazione con Massimiliano Allegri dal 2018. Precedentemente è stata legata a Francesco Renga, padre dei suoi due figli.