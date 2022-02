Ambra Lombardo si sposa: la romantica proposta di matrimonio

Ambra Lombardo ha ricevuto la proposta di nozze da parte del fidanzato Lorenzo Cascino.

Ambra Lombardo, ex fidanzata di Kikò Nalli ed ex concorrente del GF Vip, ha ricevuto la fatidica proposta di nozze dal suo compagno, Lorenzo Cascino.

Ambra Lombardo si sposa

Fiori d’arancio per Ambra Lombardo: l’ex professoressa del Grande Fratello Vip ha detto “sì” al fidanzato, Lorenzo Cascino, che le ha chiesto di sposarlo.

I due hanno iniziato a frequentarsi all’indomani dalla rottura di Ambra Lombardo e Kikò Nalli, con cui l’amore era sbocciato al GF Vip. Oggi la modella sembra aver ritrovato la felicità e sui social, annunciando ai fan di aver ricevuto la fantomatica proposta, ha scritto: “Non serve San Valentino, si!”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ambra Lombardo (@ambralombardo.official)

Ambra Lombardo: chi è il fidanzato

Lorenzo Cascino è un esperto in comunicazione aziendale lavora come responsabile dello sviluppo commerciale per un brand di design di interni, Visionnaire Home, con sede a Los Angeles. Non è dato sapere con esattezza dove lui e Ambra Lombardo si siano conosciuti, ma a quanto pare la loro storia procederebbe a gonfie vele. In tanti tra i fan della coppia sperano di saperne presto di più sulle loro nozze, ma per il momento sulla questione tutto tace.

L’addio a Kikò Nalli

Nel 2020 Ambra Lombardo ha detto definitivamente addio a Kikò Nalli, e sembra che alla base della rottura tra i due vi siano stati problemi legati alla distanza. La Lombardo ha anche affermato che, secondo lei, Kikò Nalli sarebbe stato ancora innamorato della sua ex moglie, Tina Cipollari, ma la notizia è stata più volte smentita da entrambi. Oggi l’hair stylist sarebbe single e a quanto pare lui e la professoressa non avrebbero mantenuto buoni rapporti dopo il loro addio.

Ambra Lombardo svelerà ulteriori dettagli sul suo amore per Lorenzo Cascino? In tanti tra i fan dei social sperano proprio di sì e non vedono l’ora di saperne di più.