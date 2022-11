Ambulanza con anziana a bordo ha un incidente ed "entra" in una casa: violento urto laterale e semaforo divelto, tutti feriti ma vivi per miracoli

Tragedia sfiorata in Puglia dopo un rocambolesco “botto” stradale e con una ambulanza con un’anziana a bordo che ha un incidente ed “entra” in una casa. La Gazzetta del Mezzogiorno ha spiegato quanto accaduto in Salento, dove il mezzo di soccorso si è scontrato con una vettura ed ha finito la corsa in un giardino privato dopo aver buttato giù un semaforo.

Ambulanza con anziana a bordo entra in giardino

Tutto è accaduto, secondo la testata, nella serata del 2 novembre e lungo la Strada Statale numero 275, nel basso Salento: per la precisione in sinistro è avvenuto all’altezza dell’incrocio che attraversa Montesano Salentino. Ad un certo punto e per cause che sono state al vaglio dei carabinieri della territoriale prontamente intervenuti, un’auto si è scontrata con un’ambulanza che viaggiava a sirene spiegate verso l’ospedale di Tricase.

Tutti feriti i protagonisti ma salvi per miracolo

La Gazzetta spiega che il veicolo trasportava a bordo un’anziana necessitante di cure ospedaliere. Il mezzo ha sfondato perfino la recinzione di un’abitazione e divelto un semaforo. Da quell’urto occupanti dell’ambulanza e conducenti sono usciti tutti feriti ma non in pericolo di vita: feriti anche i quattro operatori sanitari a bordo e con loro il 30enne alla guida della vettura che avrebbe colpito il mezzo di soccorso sulla fiancata.