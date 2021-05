Amici 20: Deddy si rifiuta di parlare di Rosa per un divieto esplicito

La polemica tra Deddy e Rosa potrebbe trovare spiegazione in un preciso divieto di fare domande personali al giovane cantante di Amici 20

Su Deddy e Rosa Di Grazia, entrambi ex protagonisti dell’appena conclusa edizione di Amici 20, è scoppiata una vera e propria polemica. Il giovane cantante sta di fatto rilasciando molte interviste pur non nominando mai la sua ex fidanzata. Come mai? In una diretta sui social, il diretto interessato si è limitato a ribadire di non sentire più la ballerina, poi però è stato bloccato da una sua collaboratrice.

Deddy e Rosa: perché non si parla della loro storia?

Intervistato nelle scorse ore dalla rivista musicale Ritratti di Note, l’interprete di 0 Passi è così stato interrogato sulla bagarre messa in piedi dalle sue fan, alle quali ha spiegato come mai non parli di Rosa. Pare infatti che ci sia una specie di divieto relativamente alle domande personali da fargli.

Sottolineando la lecita curiosità dei fan, la giornalista del magazine ha precisato che è giusto aspettare le dichiarazioni spontanee dei due ragazzi. Non sapendo dunque se Rosa e Deddy stiano insieme o meno, perché a Sangiovanni si può chiedere di Giulia e a Deddy non di Rosa? La storia con la danzatrice, le liti e i flirt nella scuola di Amici hanno certamente avuto un ruolo importante nel successo del giovane artista.

Questo non significa che lui debba ad ogni costo soddisfare l’interesse morboso di tutte le fan, ma una domanda personale qua e là sarebbe in qualche modo dovuta.