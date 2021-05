Amici 20: Marcello Sacchetta commenta la storia tra Sangiovanni e Giulia Stabile

Intervistato a "Casa Chi", il ballerino professionista Marcello Sacchetta ha rivelato alcuni restroscena sulla storia tra Sangiovanni e Giulia

L’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi appena conclusasi sarà ricordata senza dubbio per gli ottimi ascolti di pubblico, ma anche per le tante storie d’amore sbocciate tra gli allievi. Una di esse è quella tra la vincitrice Giulia Stabile e Sangiovanni.

Proprio di tale rapporto ha deciso di parlare Marcello Sacchetta a “Casa Chi”, rivelando alcuni retroscena sui due ragazzi della scuola mariana.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑪𝒉𝒊 (@chimagazineit)

Marcello Sacchetta: “Una favola vera”

“Mai come quest’anno abbiamo vissuto le favole.

Quella è stata una favola nella vita vera. La sua è stata una vera favola senza nessuna regia. L’abbiamo vissuta insieme e ci ha trasportato tutti”. Precisando di non riuscire a vedere la striscia quotidiana del programma proprio per mancanza di tempo, il ballerino professionista ha sottolineato di aver visto in prima persona la “bella favola” tra Giulia e Sangiovanni, con relativo “bellissimo lieto fine”.

“Stare all’interno del programma richiede tanti sacrifici”, ha raccontato ancora Marcello, che ha colto la stima stima reciproca dei ragazzi, che “condividono il momento più bello della loro vita”.

Ovviamente data la loro giovanissima età sentono sempre la necessità di sentirsi coccolati, per cui dopo le prove, quando tornano in casetta, “cominciano a esserci i primi sguardi e i primi sfoghi. Poi nasce l’attrazione. Calcolate che loro stavano sempre insieme quest’anno. Si confidavano, si avvicinavano, poi se l’altro ti piace è fatta”.