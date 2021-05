Amici 20, Stefano De Martino balla il “tuca tuca” con Lorella Cuccarini

Stefano De Martino, durante la finale di Amici 20, ha ballato il "tuca tuca" con Lorella Cuccarini. Un siparietto molto divertente.

La finale di Amici ha riservato diverse sorprese per il suo pubblico, tra le quali qualche momento di danza non previsto, tra professori e giudici. Il “tuca tuca” di Stefano De Martino e Lorella Cuccarini ha conquistato tutti.

Stefano De Martino balla con Lorella Cuccarini

Stefano De Martino è uno dei giudici più amati di questa edizione di Amici di Maria De Filippi. Ha sempre la battuta pronta, è sempre molto ironico e divertente. Ha dato molti pareri anche su Alessandra Celentano nel corso delle puntate, cercando di difendere i ragazzi. Da quando è stato scelto come giudice, inoltre, è stato spesso vittima delle battute di Pio e Amedeo, che non hanno perso occasione per fare qualche riferimento alla sua relazione con Belen Rodriguez.

Nella serata della finale, però, ha deciso di risalire sul palco per ballare, con una partner d’eccezione: Lorella Cuccarini.

Stefano De Martino: la voglia di ballare

Già nelle scorse puntate Stefano De Martino ha espresso la sua voglia di ballare. Lui ha partecipato ad Amici come ballerino e ha anche lavorato diversi anni come professionista. Ora è diventato uno showman, ma molti fan vorrebbero ancora vederlo ballare. In una puntata si è già esibito con i suoi colleghi giudici Stash ed Emanuele Filiberto.

La scorsa puntata si sono esibiti Alessandra Celentano e il principe Filiberto, per un omaggio speciale al teatro. “Questo palco mi ha sempre visto protagonista nella danza e nelle ultime settimane sono stato costretto a vedere esibirsi Rudy Zerbi ed Emanuele Filiberto. E dopo l’omaggio al teatro della settimana scorsa, noi non possiamo rendere omaggio alla televisione” ha dichiarato Stefano De Martino durante la finale.

Stefano De Martino: il tuca tuca con Lorella Cuccarini

Stefano De Martino ha voluto celebrare la televisione scegliendo il “tuca tuca” di Raffaella Carrà e ha scelto come compagna di ballo Lorella Cuccarini. I due hanno ballato insieme e hanno fatto divertire tutti. Una coppia davvero perfetta per il palco di Amici. Lorella Cuccarini si è lasciata trasportare dalla voglia di ballare di Stefano De Martino. Sono stati così bravi da essere molto apprezzati dal pubblico. Hanno, inoltre, fatto venire voglia di ballare anche a Rudy Zerbi, che ovviamente a proposto il ballo ad Arisa, che subito si è riufiutata per poi lasciarsi convincere.