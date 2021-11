Amici 21, LDA ha avuto una storia con la sfidante di Tommaso? Le ipotesi

Secondo le ipotesi dei fan LDA potrebbe aver avuto una liaison con quella che sarà la sfidante di Tommaso Cesena a Amici.

LDA, all’anagrafe Luca D’Alessio (figlio del celebre cantante Gigi D’Alessio), è uno dei concorrenti di Amici 21. Secondo indiscrezioni potrebbe aver avuto una liaison con una ragazza di nome Elena, sfidante di Tommaso Cesena.

LDA: il presunto flirt con Elena

Durante l’appuntamento della domenica pomeriggio ad Amici il concorrente Tommaso ha finito per essere l’ultimo classificato e sembra che la sua prossima sfidante sarà una ragazza di nome Elena (di cui, durante la puntata, ha potuto ascoltare una registrazione). LDA, figlio di Gigi D’Alessio che come lui è un concorrente del programma, ha rivelato di aver conosciuto la ragazza in questione e di averle persino dedicato un suo inedito: “Le ho pure scritto un inedito a sta ragazza”, ha confessato il ragazzo, e ancora: “Vinci Tommaso, ti prego”.

In tanti tra i fan del programma hanno dunque ipotizzato che tra lui e la ragazza di nome Elena possa esserci stato qualcosa di più di una semplice amicizia e che per questo adesso Luca D’Alessio sarebbe in imbarazzo nel doverla incontrare di nuovo all’interno della scuola di Amici.

LDA: chi è il cantante

LDA, all’anagrafe Luca D’Alessio, è uno dei tre figli che Gigi D’Alessio ha avuto insieme all’ex moglie, Carmela Barbato.

In seguito il celebre cantante ha avuto un quarto figlio, Andrea, insieme ad Anna Tatangelo e quest’anno, insieme alla fidanzata Denise Esposito, avrà il suo quinto bambino. Luca D’Alessio ha iniziato ad appassionarsi alla musica grazie a suo padre fin da quando era piccolissimo. Nonostante il successo del padre, Luca ha sempre cercato di discostarsi dal suo nome e di intraprendere una carriera del tutto diversa dalla sua, facendola sola con le proprie forze: “Ho voluto far capire che io sono un’altra cosa rispetto a quello che fa papà. Siamo due stili differenti, due tipi di scrittura diversi.

Siamo il giorno e la notte nella musica”, ha dichiarato.

LDA: la vita privata del cantante

Non si sa molto della vita privata del giovane cantante che, nella scuola di Amici, ha sempre preferito mantenere il massimo riserbo sulla questione. In tanti sono però curiosi di scoprire cosa sarebbe avvenuto tra lui ed Elena e se davvero la giovane cantante finirà per essere una delle nuove concorrenti della scuola di Amici.