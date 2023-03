Un drastico cambio di look per Alessandra Celentano, che al serale di Amici 22 ha indossato una parrucca.

Alessandra Celentano, durante la prima puntata del serale, si è presentata con il look completamente stravolto, indossando una parrucca.

Amici 22, Alessandra Celentano con la parrucca al serale: il motivo

Nella serata di sabato 18 marzo è andata in onda la prima puntata del serale di Amici 22. I professori, per l’occasione, hanno sfoggiato dei look che non sono passati inosservati. In modo particolare, hanno colpito i nuovi look di Arisa e di Alessandra Celentano. La cantante si è presentata con i capelli di due colori, biondo e rosso, tirati indietro con il gel. Alessandra Celentano, invece, ha completamente stravolto il suo look, mostrandosi con i capelli molto più corti del solito, di un color grigio molto chiaro, quasi platino. Una scelta davvero particolare, per cui ha indossato una parrucca. Il motivo è una grande voglia di cambiamento, ma senza voler realmente tagliare i suoi capelli.

Amici 22, la reazione di Maria e del web al cambio di look della Celentano

Il drastico cambio di look di Alessandra Celentano non è passato inosservato. Subito il web si è scatenato, facendo mille domande sui social network, chiedendosi se la maestra aveva realmente tagliato i capelli o se stava indossando la parrucca. La risposta è arrivata poco dopo, quando è stata la stessa Maria De Filippi a rimanere colpita da quel look. “Ma indossi una parrucca questa sera?” ha chiesto la conduttrice quando ha visto Alessandra Celentano, la cui squadra è stata la prima a scendere durante il serale. “Si, ho deciso di indossare una parrucca. Non volevo tagliare i capelli così ho deciso di fare in questo modo” ha risposto l’insegnante di danza.