Amici 22, l'inedito di Ascanio è l'unico nella top 50 di Spotify

A 24 ore dall'uscita degli inediti degli alunni del talent, l'eliminato Ascanio ha battuto i suoi ex compagni come numero di stream.

24 ore dopo la pubblicazione degli inediti degli alunni di Amici 22, l’unico brano tra questi nella top 50 di Spotify è Margot, di Ascanio, eliminato da Angelina Mango nella sfida immediata chiesta da Lorella Cuccarini poco più di una settimana prima.

Secondo i telespettatori, l’uscita di Ascanio da Amici 22 è stata ingiusta

L’uscita di Ascanio da Amici 22 è stata da molti telespettatori considerata ingiusta e prematura. Il ragazzo era da poche settimane entrato nella scuola e non aveva avuto il tempo per ambientarsi e farsi conoscere come si deve.

Secondo molti, in sfida avrebbe dovuto andare Niveo, il talento del team di Lorella Cuccarini, ma l’insegnante si è opposta alla richiesta di Arisa per proteggere il suo alunno, salvandolo da una quasi certa eliminazione.

Ascanio si classifica 50esimo su Spotify con il suo inedito

Nonostante il poco spazio avuto nel talent, Ascanio ha comunque conquistato il pubblico. Il suo inedito, eseguito un paio di volte in studio, è diventato virale, in particolare su TikTok, e nella giornata di venerdì 25 novembre 2022 ha totalizzato 6.273 stream, posizionandosi 50esimo su Spotify tra i brani più ascoltati e battendo tutti i singoli degli altri alunni ancora presenti ad Amici 22.