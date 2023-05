Amici 22, la finale: i cambiamenti nelle sfide e il regolamento

Il 14 maggio su Canale Cinque si terrà l’attesa finale di Amici 22 e, secondo i primi rumor fatti trapelare dai canali ufficiali Mediaset, quest’anno saranno presenti alcuni cambiamenti per decretare chi sarà il vincitore.

Amici 22, la finale: i cambiamenti

Nella scorsa edizione di Amici era presente una giuria tecnica oltre al televoto che, durante la finale del programma, aveva stabilito chi tra i concorrenti fosse meritevole di proseguire le varie prove e, quindi, di acquisire la vittoria. A quanto pare invece quest’anno la decisione relativa a chi sarà il vincitore spetterà al solo pubblico da casa, e anche per quanto riguarda il televoto sarebbe stato introdotto un preciso regolamento.

“Per “Servizio di televoto” si intende: il servizio di televoto abbinato al programma televisivo “Amici” attivo con le modalità descritte al presente Regolamento. Per “Sessione di voto” si intende: il lasso di tempo intercorrente tra il momento di dichiarazione ufficiale di apertura del televoto effettuata da parte della conduttrice o di altro soggetto incaricato dalla produzione ed il momento esatto di dichiarazione ufficiale di chiusura del televoto da parte dei predetti soggetti. Il Servizio di televoto è riservato esclusivamente ai soli utenti maggiorenni”, si legge sul canale ufficiale di Amici. In tanti tra i fan del programma sono in attesa di sapere chi sarà l’atteso vincitore di questa edizione tra Wax, Isobel, Mattia e Angelina (i quattro concorrenti rimasti in gara).