Amici 22, scontro tra Alessandra Celentano ed Emanuel Lo: "Maddalena è migliorata per merito mio"

Chi ha seguito Amici, si è senz’altro reso conto di come Maddalena sia finita spesso nelle mire della professoressa di danza, Alessandra Celentano. Anche in questa nuova puntata del serale andata in onda sabato 15 aprile non è stata certo un’eccezione.

Questa volta tuttavia i toni utilizzati sono stati più morbidi anche se, ciò non è bastato per innescare ancora una volta una discussione. “Ti prendi dei meriti che non ti appartengono!”, ha dichiarato con tono deciso Emanuel Lo.

Amici 22, scontro tra Alessandra Celentano ed Emanuel Lo: cosa è successo

Tutto ha avuto inizio con il guanto di sfida tra le due allieve Isobel e Maddalena. Alessandra Celentano si è rivolta a quest’ultima con una lettera nella quale ha evidenziato che grazie a lei e ai guanti lanciati, sia migliorata.

È stato a quel punto che ha trovato Emanuel Lo particolarmente contrariato: “Lei non sta migliorando grazie ai tuoi dieci guanti, ma perché studia all’interno di questa scuola e si impegna! Se io do dieci guanti a Ramon sull’hip hop invece non migliora! Non puoi scrivere che il merito è tuo quando ci sono persone che si fanno il mazzo così!”.

La replica di Alessandra Celentano: “La competizione aiuta”

Alessandra Celentano ha nuovamente ribadito quanto da lei espresso: “La competizione aiuta a migliorare le proprie insicurezza, ci vuole anche un contraltare, se io non avessi creato questa competizione non avrebbe avuto questi stimoli”.