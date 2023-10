Maria De Filippi è nota per l’aplomb che è sempre stata in grado di mantenere anche di fronte alle situazioni più assurde e ai comportamenti più problematici. Ogni tanto però anche alla conduttrice pavese capita di avere delle piccole crisi di nervi, come quella a cui i telespettatori hanno assistito in occasione della puntata di Amici 2023 trasmessa su Canale 5 lo scorso 1 ottobre.

Maria De Filippi sbotta contro Garrison: “Ma non dire ca…..te!”

A far perdere il controllo a Maria De Filippi questa volta ci si è messo il coreografo Garrison Rochelle, presente in studio per giudicare la gara di ballo dei concorrenti. Quando è stato il turno di assistere alla performance del ballerino Simone, purtroppo, Garrison non si è limitato a dare un giudizio solo artistico, ma ha deciso di spingersi più in là facendo una “battuta” rispetto alla quale Maria De Filippi non ha voluto transigere. “Ho un pensiero molto chiaro. Abbiamo due cose in comune, ovvero l’altezza e che sei brutto come me” ha commentato Garrison, lasciando tutti senza parole.

A fronte di dichiarazioni simili, la conduttrice è dunque immediatamente intervenuta zittendo Garrison con un durissimo: “Ma non dire ca**ate!”. La conduttrice si è quindi avvicinata al ballerino, l’ha abbracciato e teneramente baciato sulla guancia e ha poi replicato a Garrison aggiungendo “Sarai brutto tu. Lui non è brutto come te. Lui è bello!”.